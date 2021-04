Ihr werdet vermutlich den Medien entnommen haben, dass die COVID-19 Infektionszahlen in Indien zuletzt stark angestiegen sind. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen Geld spenden wird, um die COVID-19 Hilfsmaßnahmen in Indien zu unterstützen.

In einem Tweet äußert sich Cook wie folgt

In den letzen Jahren hat Apple mehrfach bei weltweiten Katastrophen gespendet und seine finanzielle und materielle Unterstützung zugesagt. Auch im Kampf gegen COVID-19 hat Apple seit dem Beginn der Pandemie verschiedene Spenden getätigt. So spendete Apple der Stadt Los Angeles beispielsweise 160.000 Gesichtsschutzschilde. Zudem für eine Apple Pay Spendenaktion ins Leben gerufen. Zudem hat Apple einen Hersteller von COVID-19 Testkits finanziell unterstützt.

Amid a devastating rise of COVID cases in India, our thoughts are with the medical workers, our Apple family and everyone there who is fighting through this awful stage of the pandemic. Apple will be donating to support and relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) April 26, 2021