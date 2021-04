Dyson erweitert am heutigen Tag mit dem „Dyson Omni-glide“ seine Familie für kabellose Staubsauger. Dieser wurde speziell für das Leben in der Stadt entwickelt, ist klein und handlich und auf die Reinigung von Hartböden spezialisiert.

Dyson Omni-glide ist da. Dyson bringt heute den neuen Dyson Omni-glide kabellosen Staubsauger auf den Markt. Der Dyson Omni-glide Staubsauger mit der ersten 360-Grad beweglichen Fluffy Bodendüse sorgt für eine völlig neue Art der Reinigung von Hartböden.

Er ist der erste Staubsauger von Dyson, der insbesondere für die tägliche Reinigung in städtischen Haushalten entwickelt wurde. Zudem ist der Omni-glide aber auch das optimale Gerät für Benutzer, die sich ein leichtes und wendiges Gerät wünschen – beispielsweise ältere Personen. Er eignet sich zudem optimal als Zweitgerät für größere Haushalte für die Reinigung zwischendurch und stellt die perfekte Wahl für all jene dar, die häufig staubsaugen und auch in die sehr schwer zu erreichenden Ecken und Bereiche gelangen möchten.

Dyson schreibt

Die 360-Grad bewegliche Fluffy Bodendüse wurde so konzipiert, dass sie sich in alle Richtungen drehen kann – vorwärts, rückwärts und sogar seitwärts. Dank des neuen geradlinigen Inline-Aufbaus kann das Gerät ganz flach aufgelegt werden, so dass es auch in engen Bereichen einsetzbar ist – und beispielsweise problemlos unter niedrigen Beistelltischen oder Sofas gereinigt werden kann. Statt des klassischen Schalters verfügt der Dyson Omni-glide über eine Einschalttaste, die die Reinigung noch einfacher macht. Der Nutzer kann bequem die Hand wechseln, um Hindernisse zu umgehen.

[…]

Der Dyson Omni-glide wurde mit einem Inline-Aufbau entwickelt, bei dem das Zyklonen- Abscheidesystem, der Motor, der Filter und der Handgriff in einer Linie ausgerichtet sind, damit das Gerät flach auf dem Boden aufliegt und auch in schwer zugänglichen Bereichen, wie z. B. unter einem Sofa oder zwischen Möbeln, reinigen kann. Dieser neue Aufbau ist das Ergebnis umfangreicher Studien, zahlreicher Teststunden und Anwendertests in sechs Ländern.