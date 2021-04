Das TIME Magazin hat seine Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2021 veröffentlicht. Auch Apple ist mit von der Partie und wird von den Verantwortlichen als „Leader“ bezeichnet. Damit spielt der Hersteller aus Cupertino in der selben Liga, wie zum Beispiel Biontech und Pfizer, Nike, Twitter Mastercard, Johnson & Johnson und die Premier League.

Laut TIME hat Apple aufgrund seines rekordverdächtigen Weihnachtsquartals, seiner wachsenden Auswahl an Produkten und Dienstleistungen und der Art und Weise, wie es mit der globalen Gesundheitskrise umgegangen ist, einen Platz in der diesjährigen Liste erhalten.

Die TIME schreibt über Apple

Während des Weihnachtsquartals erzielte Apple einen Rekordumsatz von 111 Milliarden Dollar. Dies ist zum Teil auf den Anstieg des Home Offices und Homschoolings zurückzuführen ist, das die Mac- und iPad-Verkäufe angekurbelt hat. Und das ist nur eine Möglichkeit des von Tim Cook geführten Unternehmens in Cupertino, Kalifornien, wie es sich der Schwerkraft im Jahr 2020 widersetzen und sowohl die Konkurrenz als auch seine offensichtlichen Partner verärgern konnte. Unter anderem startete das Unternehmen eine neue Mac-Produktreihe mit dem Plan, die Verwendung von Intel-Prozessoren für eigene Apple-Designs auf Basis seiner Mobilgeräte einzustellen. Es wurden neue iPhone-Modelle vorgestellt, die die 5G-fähige Konkurrenz einholten Es wurden Dienste wie Apple Fitness+ hinzugefügt, um Menschen in Innenräumen in Bewegung zu halten (und um mit Fitnessunternehmen wie Peloton zu konkurrieren).

Wie bei Google und Amazon wurde Apple im vergangenen Jahr verstärkt auf angeblich wettbewerbswidrige Praktiken untersucht, aber Kartellklagen und Beschwerden – in den USA, der EU und anderswo – haben das Interesse des Riesen an einer weiteren Expansion nicht gedämpft. Es wird gemunkelt, dass das Unternehmen neue Produktkategorien wie Augmented-Reality-Brillen im Auge hat und mit Autoherstellern über ein potenzielles selbstfahrendes Fahrzeug der Marke Apple spricht.