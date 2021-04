Apple hat soeben die Q2/2021 Quartalszahlen vorgelegt. Damit erhalten wir einen Einblick in die Apple Geschäftszahlen für den Start des Jahres 2021 und somit für die Monate Januar bis März. In den letzten Tagen wurde bereits intensiv darüber spekuliert, wie gut oder schlecht der Hersteller in das neue Jahr gestartet ist. Nun liegen die offiziellen Zahlen vor und diese können sich in jedem Fall sehen lassen. Zwar kann Apple bei weitem nicht an sein traditionell starkes Weihnachtsquartal herankommen, nichtsdestotrotz sind die Geschäftszahlen ziemlich beeindruckend und Apple konnte das beste Q2 der Unternehmensgeschichte hinlegen.

Anfang April hatte Apple verkündet, dass das Unternehmen am heutigen Mittwoch seine Q2/2021 veröffentlichen wird. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q2 umfasst das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2021.

Nach einem turbulenten Weihnachtsquartal startet Apple für gewöhnlich deutlich entspannter in das neue Jahr. Im Herbst wurden zahlreiche neue Produkte vorgestellt und dies wirkt sich auch im neuen Jahr auf die Geschäftszahlen aus. Neue Produkte hat Apple im 1. Quartal 2021 nicht vorgestellt. Erst vor wenigen Tagen und somit im kalendarischen Q2/2021 präsentierte der Hersteller die AirTags, ein violettes iPhones 12 (mini), ein neues iPad Pro, einen neuen iMac sowie Apple TV 4K (2. Generation). Diese Geräte wirken sich allerdings auf erst auf die Quartalszahlen für das laufende Quartal aus.

Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 89,58 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 23,63 Milliarden Dollar (1,4 Dollar Gewinn pro Aktie, Hinweis: zwischenzeitlich fand ein Aktiensplit statt) erzielen. Im Q2/2020 waren es 58,31 Milliarden Dollar Umsatz bei 11,25 Milliarden Dollar Gewinn (2,55 Dollar Gewinn pro Aktie). Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug im abgelaufenen Quartal 67 Prozent (Q2/2020: 62 Prozent). Apple konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent steigern. Niemals zuvor konnte Apple in einem Quartal einen höheren Umsatz beim Service und Mac generieren. In jeder Region und in allen Produktgruppen konnte Apple im Jahresvergleich einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen.

“This quarter reflects both the enduring ways our products have helped our users meet this moment in their own lives, as well as the optimism consumers seem to feel about better days ahead for all of us,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “Apple is in a period of sweeping innovation across our product lineup, and we’re keeping focus on how we can help our teams and the communities where we work emerge from this pandemic into a better world. That certainly begins with products like the all-new iMac and iPad Pro, but it extends to efforts like the 8 gigawatts of new clean energy we’ll help bring onto the grid and our $430 billion investment in the United States over the next 5 years.”

“We are proud of our March quarter performance, which included revenue records in each of our geographic segments and strong double-digit growth in each of our product categories, driving our installed base of active devices to an all-time high,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “These results allowed us to generate operating cash flow of $24 billion and return nearly $23 billion to shareholders during the quarter. We are confident in our future and continue to make significant investments to support our long-term plans and enrich our customers’ lives.”