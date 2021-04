Apple hat sich die Rechte an einem Podcast gesichert, der sich mit dem Magier Duo „Siegfried & Roy“ beschäftigt. Der kommende Podcast wird einer der ersten Exklusiv Original Podcasts von Apple sein.

Apple sichert sich „Siegfried & Roy“ Podcast

Der „Siegfried & Roy“-Podcast wird exklusiv innerhalb der Apple Podcasts-App verfügbar sein. Nachdem Apple kürzlich Verbesserungen für die Podcasts-App sowie „Apple Podcasts Abonnements“ angekündigt hatte, um Podcastern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Inhalte zu monetisieren, arbeitet Apple parallel daran, sich exklusive Podcasts-Inhalte zu sichern.

In den letzten Wochen und Monaten hatte Apple bereits neue Podcasts angekündigt. So wurde beispielsweise eine Zane Lowe Podcast-Reihe angekündigt, bei der der Apple Music 1 Moderator Top Musiker interviewt. Zu „For All Mankind“ hatte Apple ebenso eine exklusiven Podcast aufgelegt. Mit „The Line“ hatte Apple ebenso einen Original Podcast angekündigt.

Nun geht es mit einem „Siegfried & Roy“-Podcast weiter. Siegfried & Roy ist ein reines Audioerlebnis und wird keine begleitende TV-Serie haben. Der Siegfried & Roy Podcast wurde vom Filmemacher Steven Leckhart erstellt, der für „Challenger: The Final Flight“ und „What’s My Name: Muhammad Ali“ bekannt ist.

Vielen Anwendern dürften „Siegfried & Roy“ als Magier-Paar bekannt sein. Sie arbeiteten mit weißen Löwen und hatten eine Show im Mirage Resort und Casino in Las Vegas. Im Jahr 2003 wurde Roy Horn von einem weißen Tiger namens Montecore bei einer Show angegriffen und schwer verletzt. Mittlerweile sind beide Magier verstorben.

Die Podcast-Serie bietet einen detaillierten Einblick in das Leben von „Siegfried & Roy“ sowie in dessen Illusionen.