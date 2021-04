Seit vielen Jahren setzt sich Apple für Inklusion und Vielfalt ein. Ein nun im YouTube-Kanal des Unternehmens veröffentlichtes Video greift das Thema auf und untermauert Apples Einstellung.

Apple Video: Inklusion und Vielfalt

In rund 2 Minuten geht Apple in dem Video „Inklusion und Vielfalt“ auf ein Thema ein, welches dem Unternehmen am Herzen liegt. In der Videobeschreibung heißt es

Bei Apple ist „offen“ nicht nur ein Wort: Es ist unsere Kultur. Eine Kultur, in der alle Religionen, Behinderungen, Ethnien, Altersgruppen, Weltanschauungen, Persönlichkeiten und Unterschiede willkommen sind. Denn Mensch sein können wir nicht allein. Sondern nur zusammen.

In dem Clip ist übrigens der Song „Kanguru“ von Jóhann Jóhannsson zu hören.