Seit Monaten befinden sich Epic Games und Apple nun schon im Schlagabtausch. Der Hersteller aus Cupertino hatte Epics Spiel Fortnite aufgrund von Verstößen gegen die Richtlinien aus dem App Store geschmissen. Epic Games reagierte mit mehreren Klagen. Wie die Gerichtsakten zeigen, hat das Unternehmen nun auch den ehemaligen iOS-Softwarechef, Scott Forstall, als Zeugen aussagen lassen.

Scott Forstall sagt im Rechtsstreit aus und gibt Apple Rückenwind

Forstall war bis 2012 Apples Chef der Softwareentwicklung und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des ersten iPhones sowie des iPhone-Betriebssystems. Allzu gut haben sich Forstall und Apple damals angeblich nicht voneinander getrennt, weswegen sich Epics Anwälte viel von den Aussagen des ehemaligen Mitarbeiters versprochen hatten. Letztendlich dürften sie nach der Befragung etwas enttäuscht gewesen sein:

Steve Jobs wollte zuerst keinen App Store

Eines der Hauptthemen in der Befragung ist Apples App Store. Wie Forstall angibt, war Steve Jobs zunächst einer der größten Gegner eines App Stores. So erklärt Forstall, dass bei Apple mehrere Ansätze diskutiert wurden, wie Entwickler Apps auf das iPhone bringen könnten.

Neben der damals diskutierten Möglichkeit für Drittanbieter native Anwendungen zu entwickeln und anzubieten, waren Web-Apps hoch im Kurs. Auf die Frage welche Apple-Führungskräfte die Web-Apps bevorzugten, erklärt Forstall, dass Steve Jobs der prominenteste Verfechter dieser Variante war. Forstall hingegen war laut eigenen Aussagen der „lautstärkste Befürworter für die Ermöglichung der Entwicklung von Apps von Drittanbietern im App Store“, was zu hitzigen Diskussionen mit Steve Jobs geführt haben soll.

Forstall führt in der Erklärung aus, dass seine Erfahrung mit Web-Anwendungen es „sehr klar machte, dass diese Apps nicht so gut sein würden wie native Apps“. Er wollte jedoch „die bestmöglichen Apps auf der Plattform haben“. Das Argument setzte sich durch und so gehört heute der App Store zu den erfolgreichsten digitalen Vertriebsplattformen.

Sicherheit im App Store

Natürlich hakt Epic Games insbesondere bezüglich der Vertriebsmethoden von iPhone-Apps nach. Das ist immerhin der Stein, der den Rechtsstreit ins Rollen gebracht hat. Auf Nachfrage gibt Forstall Details über Apples frühe Entscheidungsfindung bezüglich der Vertriebsmethoden. So erinnert er sich:

„Wir hatten also Diskussionen über die Vorzüge und Gefahren der Verteilung auf verschiedenen Wegen, innerhalb eines Unternehmens und dann auch außerhalb des Unternehmens. […] Nachdem wir die Diskussion geführt hatten, glaube ich, dass im Grunde genommen alle Führungskräfte den App Store und unsere Vertriebsmodelle für Unternehmen als die beiden besten Mechanismen zum Schutz unserer gemeinsamen Kunden und für eine breite Verteilung für Entwickler befürworteten.“

In-App-Käufe im App Store

Auch bei der Befragung bezüglich der Einführung von In-App-Käufen haben Epics Anwälte womöglich Material erwartet, das man gegen Apple verwenden könnte. Doch auch hier gab Forstall eine schlüssige Erklärung und liefert Epic bei der Gelegenheit ein praxisnahes Beispiel: