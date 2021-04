Saturn startet eine groß angelegte Apple Rabatt-Aktion. Kurzum: Saturn feiert die Apple Days. Auf der einen Seite erhaltet ihr Rabatt auf zahlreiche Apple Produkte und auf der anderen Seite könnt ihr gleichzeitig von der 0 Prozent Finanzierung profitieren. Das Angebot ist vielfältig und so sind unter anderem das MacBook Air (M1-Chip), 13 Zoll MacBook Pro (M1-Chip), iPad Pro, iPad mini, iPhone 11, iPhone SE, Apple Watch 6, AirPods Pro und Co. an Bord. Die Aktion ist nur wenige Tage bis zum 03. Mai 2021 begrenzt. Ein Highlight ist ohne wenn und aber das MacBook Air (M1-Chip) für nur 999 Euro.

Apple Days bei Saturn

Ab sofort und nur wenige Tage feiert Saturn die Apple Days. Die Aktion ist heute gestartet und läuft nur kurze Zeit bzw. solange der Vorrat der jeweiligen Produkte reicht.

Highlights

0 Prozent Finanzierung bei Saturn

Wie Eingans erwähnt, bietet euch Saturn eine 0 Prozent Finanzierung auf das gesamte Apple Sortiment (und sonstige Produkte) an. Das Ganze ist ab einer Finanzierungssumme von 90 Euro möglich. Die monatliche Mindestrate beträgt 10 Euro. Die Laufzeit beträgt 12 Monate. So bleibt man sehr flexibel und kann den Anschaffungspreis flexibel verteilen.