Am morgigen Freitag feiern die Apple AirTags ihren offiziellen Verkaufsstart. Apple startet im Vorfeld den Versand und die ersten glücklichen Kunden haben ihre AirTags bereits verfrüht ausgeliefert bekommen. Derweilen positioniert sich der Mitbewerber „Chipolo One Spot“ als der bessere Schlüsselanhänger.

AirTags: Versand ist gestartet

Nachdem Apple den Versand der AirTags am vergangenen Wochenende vorbereitet hatte, ist der tatsächliche Versand nun gestartet. Frühbesteller sollten dann morgen ihre AirTags-Bestellung erhalten.

Warum auch immer haben vereinzelte Kunden ihre Exemplare verfrüht ausgeliefert bekommen. Entsprechende Fotos und kurze Videoschnippsel finden sich in den sozialen Netzwerken wieder. Alle anderen müssen sich noch einen Tag länger gedulden. Apple hat den Versand gestartet und informiert Kunden am heutigen Tag darüber, dass ihr Bestellung morgen ausgeliefert wird. Gleichzeitig erhalten diese vorab ihre Paketnummer, damit der Versandweg nachverfolgt werden kann. Sollte bei euch die Paketnummer noch nicht aktiv sein, so habt ein wenig Geduld. Manchmal dauert es ein paar Stunden, bis diese getrackt werden kann.

Chipolo One Spot der bessere Schlüsselanhänger?

Wenige Wochen vor der AirTags Ankündigung hatte Apple sein „Wo ist?“-Netzwerk für Drittanbieter geöffnet und eine Kooperation mit VanMoof, Belkin und Chipolo bekannt gegeben. Die genannten Hersteller bieten entsprechende Zubehörprodukte an.

Mit dem Chipolo One Spot bietet der Hersteller ein vergleichbares Produkt zu den Apple AirTags an. Apple bietet die AirTags zum Preis von 35 Euro (1-er Pack) bzw. 119 Euro im 4-erPack an. Ein Preis für den Chipolo One Spot hat das Unternehmen bislang noch nicht kommuniziert. Wir gehen allerdings davon aus, dass dieser leicht unter dem Niveau der AirTags liegen wird. Verkaufsstart des Chipolo One Spot ist Juni.

Chipolo bewirbt seinen „Wo ist?“-Schlüsselanhänger dahingehend, dass kein Zubehör notwendig ist, um diesen an einem Schlüsselbund oder wo auch immer zu befestigen. Dieses Argument ist nichts von der Hand zu weisen. Bei den AirTags gibt es von Haus aus keine kleine Öse. Ihr benötigt einen Anhänger, um die AirTags an einem Schlüsselbund etc. zu befestigen. Gleichzeitig gilt allerdings auch zu beachten, dass der Chipolo One Spot keinen Ultrabreitband-Chip beinhaltet und die Objektsuche ungenauer sein kann Nichtsdestotrotz und sollte der Preis passen, stellt der Chipolo One Spot eine echte Alternative zu den AirTags dar.

Im Apple Online Store gibt der Hersteller für die Airtags derzeit eine Lieferzeit von rund 10 Tagen (1er-Pack) bzw. 6 Wochen (4-er Pack) an. Alternativ lassen sich die AirTags auch bei Amazon bestellen. Allerdings sind diese dort derzeit als „nicht lieferbar“ gekennzeichnet.

Neu Apple AirTag Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln