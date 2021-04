In den frühen Morgenstunden ist die Apple Watch Herausforderung zum „Welttag des Tanzes 2021“ gestartet. Damit habt ihr eine weitere Möglichkeit, eine Auszeichnung zu gewinnen und euch exklusive Sticker für iMessage und FaceTime zu sichern.

Apple Watch Herausforderung zum „Welttag des Tanzes 2021“ ist gestartet

Ganz ehrlich? Hätte uns die Apple Watch nicht daran erinnert, dass am heutigen 29. April der „Welttag des Tanzes 2021“ gefeiert wird, so hätten wir es schlicht und einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Der Welttanztag wurde erstmals im Jahr 1982 ausgerufen und findet seitdem immer am 29. April statt. So lernt man nie aus.

Seit Anfang dieses Jahres hat Apple bereits verschiedene Apple Watch Herausforderungen gestartet, zuletzt zum „Internationalen Frauentag“ sowie zum „Tag der Erde“. Am heutigen Tag findet die nächste Herausforderung statt. In der Apple Watch App heißt es

Herausforderung „Welttag des Tanzes“. Lasst uns Spaß haben! Der 29. April ist der Welttag des Tanzes. Erziele diese Auszeichnung mit einem Training von mindestens 20 Minuten. Zeichne deine Zeit mit der Trainings-App auf.

Gemeint ist hier übrigens ein Tanz-Training. Das passende Tanz-Workout haben wir euch in Form eines Videos eingebunden. Tanzen macht nicht nur Spaß, ist vielfältig und verbessert die Koordination, sondern ist auch ein super unterhaltsames Training für den ganzen Körper und kann seit Herbst letzten Jahres mit der Apple Watch aufgezeichnet werden. Let´s Dance.