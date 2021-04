Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat sich mit AT&T und Apple zusammengetan, um jedem seiner 19.000 Flugbegleiter ein mit 5G ausgestattetes iPhone 12 zu geben. Dank dem iPhone 12 sollen die Flugbegleiter mehr Möglichkeiten erhalten, „das Reiseerlebnis für alle Passagiere zu verbessern.“

19.000 Flugbegleiter erhalten ein neues iPhone 12

Wie Delta Air Lines in einer Pressemitteilung erklärt, soll das iPhone 12 einen effizienteren Arbeitsablauf ermöglichen. Neben der 5G-Konnektivität hebt hierbei die Fluggesellschaft die AR-Fähigkeiten des iPhone 12 hervor. Zum Beispiel könnte die Schulung eines Flugbegleiters mit Hilfe einer AR-App erfolgen. Die Mitarbeiter könnten zudem wichtige Aufgaben, wie die Passagierhilfe, von überall aus durchführen.

In der Pressemitteilung heißt es weiterhin:

„Delta Air Lines wird dazu beitragen, die kommerzielle Airline-Industrie in die 5G-Ära zu führen. Gemeinsam mit AT&T Business und Apple wird Delta jeden seiner mehr als 19.000 Flugbegleiter mit dem iPhone 12 ausstatten und ihnen so ermöglichen, die Leistung des landesweiten 5G-Netzwerks von AT&T zu nutzen, um das Reiseerlebnis für alle Passagiere zu verbessern. Die leistungsstarken Funktionen in Bezug auf Performance, Haltbarkeit und Konnektivität des iPhone 12 in Kombination mit der Hochgeschwindigkeits-Konnektivität mit geringer Latenz des AT&T 5G-Netzes eröffnen völlig neue Möglichkeiten am Boden und in der Luft.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Delta seine Mitarbeiter mit Apple-Geräte ausstattet. Im Jahr 2017 hieß es in einer internen E-Mail an Delta-Mitarbeiter, dass das Unternehmen vom Microsoft Surface auf das 10,5 Zoll iPad Pro umsteigen und die vom Unternehmen bereitgestellten Nokia Lumia 1520 Phablets gegen das iPhone 7 Plus austauschen würde. Im Jahr 2019 war Delta zudem die erste Fluggesellschaft, die Apples Business-Chat-Funktion nutzte, um ihren Kunden Hilfe anzubieten. Die Funktion ermöglicht es Passagieren, über die Nachrichten-App des iPhones Fragen an das Flugpersonal zu stellen und Antworten zu erhalten.