In der vergangenen Woche kündigte Apple unter anderem das neue iPad Pro sowie einen neuen iMac an. Ab morgen lassen sich diese beiden Geräte über den Apple Online Store vorbestellen. Doch wann feiern das iPad Pro sowie der iMac ihren Verkaufsstart. Ein weiteres Indiz spricht für den 21. Mai.

Während sich die neuen AirTags sowie das violette iPhone 12 (mini) seit Ende letzter Woche vorbestellen lassen, starten das iPad Pro, der iMac sowie Apple TV 4K (2. Generation) morgen ihren Vor-Verkaufsstart. Offiziell spricht Apple davon, dass die drei zuletzt genannten Produkte in der zweiten Maihälfte ihren tatsächlichen Verkaufsstart feiern. Einen konkreten Termin nannte der Hersteller bis dato nicht.

Der UK-Händler und langjährige Apple Partner John Lewis hat seinen Online Store aktualisiert und signalisiert, dass der neue 24 Zoll iMac sowie das das neue 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro ab dem 21. Mai verfügbar sein werden. Da Apple oftmals seine Produkte gleichzeitig in den USA, Großbritannien und Deutschland startet, könnte dies bedeutet, dass auch hierzulande am 21. Mai der Startschuss fällt.

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021