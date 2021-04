Noch einen Tag müssen wir uns gedulden, bis am morgigen Freitag (30. April 2021) die neue Serie „The Mosquito Coast“ (zu deutsch: „Die Moskito Küste“) exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird. Vorab gibt es seitens Apple noch einen rund 140 Sekunden langen Appetizer.

Um was handelt es sich bei „The Mosquito Coast“?

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“