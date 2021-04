Vor wenigen Tagen war es nur ein Gerücht, nun hat Apple die Einführung von Such-Vorschlägen (englisch: Search Suggestions) für den App Store offiziell bestätigt. Diese sind ab sofort in vereinzelten Ländern verfügbar.

Apple gibt zwar keine aktuellen Zahlen dazu bekannt, wieviele Apps sich aktuell im App Store tummeln, allerdings dürften es so knapp zwei Millionen sein. Zweifelsfrei fällt es da schwer, einen Überblick zu behalten und manchmal über die Suche die passende App zu finden. Mit Suchvorschlägen und Schlagwörtern möchte Apple die Suche im App Store nun verbessern.

So schreibt Apple

Gebt ihr beispielsweise den Suchbegriff „Spiele“ in der App Store Suche, so werden euch Schlagwörter angezeigt, zwischen denen ihr wählen und so eure Suche präzisieren könnt.

🗣 Introducing search suggestions on the App Store!

Select (or deselect) multiple suggestions to refine your search so you can find even more amazing apps and games.

Search suggestions roll out today starting with the USA, Canada, the UK, and Australia. pic.twitter.com/viaZHlCZMb

— App Store (@AppStore) April 29, 2021