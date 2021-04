Apple TV 4K (2021) lässt sich ab sofort über den Apple Online Store vorbestellen. Vergangene Woche hatte Apple im Rahmen der „Spring Loaded“-Keynote die AirTags, das iPhone 12 in Violett, sowie ein neues iPad Pro, den iMac 2021 und Apple TV 4K 2021 präsentiert. Während sich die AirTags und das iPhone 12 in der neuen Farbe bereits seit vergangener Woche bestellen lassen, feiern das neue iPad Pro, der neue iMac sowie Apple TV 4K am heutigen Freitag (30. April) ihren Vorverkaufsstart.

Apple Online Store: Apple TV 4K (2021) lässt sich vorbestellen

Ab sofort könnt ihr das neue Apple TV 4K über den Apple Online Store bestellen. Den eigentlichen Verkaufsstart feiert die kleine schwarze Medienbox in der zweiten Maihälfte.

Apple hatte vergangene die nächste Generation von Apple TV 4K angekündigt, die HDR mit hoher Bildwiederholfrequenz und Dolby Vision liefert und euch eure Lieblingsinhalte in höchster Qualität genießen lässt. Das Herzstück des neuen Apple TV 4K ist der A12 Bionic Chip, der eine deutliche Steigerung der Grafikleistung, Videokodierung und Audioverarbeitung ermöglicht. Mit einem komplett neuen Design macht es die Siri Remote dank intuitiver Navigation noch einfacher, Serien und Spielfilme auf Apple TV anzuschauen. Zusammen mit tvOS — dem leistungsstärksten TV-Betriebssystem — arbeitet Apple TV 4K reibungslos mit Apple Geräten und Services zusammen, um das Wohnzimmer in einen Raum zu verwandeln, den jedes Familienmitglied lieben wird.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue Apple TV 4K wird zum Preis von 199 Euro (32GB) sowie 229 Euro (64GB) angeboten und kann ab sofort im Apple Online Store bestellt werden. Auch die neue Siri Remote könnt ihr ab sofort einzeln bestellen. Die Geräte sind ab dem 21. Mai verfügbar.