Anfang dieser Woche deutete sich bereits an, dass sich die Europäische Kommission am heutigen Freitag zu möglichen Kartellrechtsverletzungen durch Apple einlassen wird. Soeben ist die entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht worden und die EU beschuldigt Apple den Wettbewerb auf dem Musik-Streaming-Markt zu verzerren.

Die Europäische Kommission hat Apple über ihre vorläufigen Ansichten informiert, dass Apple den Wettbewerb auf dem Musik-Streaming-Markt verzerrt hat, da der Hersteller seine marktbeherrschende Stellung bei der Verbreitung von Musik-Streaming-Apps über den eigenen App Store missbraucht hat.

Die Kommission stellt die obligatorische Verwendung des Apple-eigenen In-App-Kaufmechanismus in Frage, der Entwicklern von Musik-Streaming-Apps auferlegt wurde, um ihre Apps über den App Store von Apple zu vertreiben. Die Kommission ist zudem darüber besorgt, dass es Apple App-Entwickler nicht erlaubt, iPhone- und iPad-Nutzer über alternative, günstigere Kaufmöglichkeiten zu informieren. Betroffen sind alle Musik-Streaming-Apps, die „Apple Music“ im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) konkurrieren. Eine Beschwerde hatte Spotify eingereicht.

Die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegten Bedenken der Kommission beziehen sich auf die Kombination der folgenden beiden Regeln, die Apple in seinen Vereinbarungen mit Entwicklern von Musik-Streaming-Apps festlegt:

Nach vorläufiger Ansicht der Kommission verzerren die Vorschriften von Apple den Wettbewerb auf dem Markt für Musik-Streaming-Dienste, indem sie die Kosten konkurrierender Entwickler von Musik-Streaming-Apps erhöhen. Dies führt wiederum zu höheren Preisen für Verbraucher für ihre In-App-Musikabonnements auf iOS-Geräten.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

— Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021