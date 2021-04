Ab sofort könnt ihr den neuen iMac mit Apple M1-Chip bestellen. Erfreulicherweise bietet auch der Apple autorisierte Partner MacTrade den neuen 24 Zoll iMac ab sofort an. Das Gute daran ist, dass ihr euch mit dem passenden Gutschein 50 Euro Rabatt und eine 0 Prozent Finanzierung sichern könnt. Denkt ihr über die Anschaffung eines neuen M1 iMac nach, so werft einen Blick im MacTrade Online Store vorbei und sichert euch den Rabatt.

MacTrade Gutschein: iMac mit Rabatt + 0 Prozent Finanzierung

Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple den neuen iMac präsentiert hat. Am heutigen Tag feiert das Gerät, neben dem iPad Pro und Apple TV 4K, seinen Verkaufsstart. Passend zum heutigen Verkaufsstart haben wir direkt einen Tipp für euch parat, wie ihr bares Geld sparen könnt. MacTrade bietet aktuell eine Rabatt-Aktion an, mit der ihr direkt 50 Euro beim Kauf des iMac sparen und gleichzeitig von einer 0 Prozent Finanzierung profitieren könnt.

MacTrade schreibt

Jetzt finanzieren und €50 Sofortrabatt sichern! Ab einem Warenkorbwert von 349€, erhalten Sie bei Finanzierung einen Sofortrabatt in Höhe von 50€ Kopieren Sie den Gutscheincode. Legen Sie das Produkt Ihrer Wahl in den Warenkorb und fügen Sie den Code im Eingabefeld ein. Das Produkt wird automatisch rabattiert und die Finanzierung als Zahlungsart vorausgewählt. Wenn Sie eine 0% Finanzierung auf 12 Monate wählen, entstehen keine zusätzlich Kosten oder Gebühren.

Gutscheincode: MT-2021-FZG

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.