Readly bietet zahlreiche Zeitschriften / Magazine und tagesaktuelle Zeitungen an. Wir haben uns die Zeitschriften- und Zeitungs-Flatrate näher angeguckt und haben direkt auch einen Tipp für euch parat. Macerkopf-Leser haben die Möglichkeit, Readly zwei Monate lang für insgesamt nur 1,99 Euro zu testen. Bei diesem Preis ist das Risiko mehr als gering und in unseren Augen könnt ihr nicht wirklich etwas falsch machen.

Tausende Magazine unbegrenzt lesen in der Readly-App

Readly bietet euch alle eure Lieblingsmagazine und Zeitungen in nur einer App an. Diese Aussage ist nicht übertrieben, bei weltweit mehr als 5.000 Magazinen und verschiedenen Tageszeitungen sollte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein. Dabei bietet euch Readly unbegrenzten Zugriff auf alle (wirklich alle) Magazine – selbst auf deren alte Ausgaben. Ein wichtigster Aspekt sei an dieser Stelle bereits vorab erwähnt. Readly ist keine Abofalle, sondern jederzeit kündbar. Solltet ihr nach eurem Testzeitraum unzufrieden sein, so kündigt ihr und es entstehen keine weiteren Kosten. Andernfalls werden 9,99 Euro monatlich berechnet.

Auf der Readly-Webseite könnt ihr euch über das breite Angebot informieren. Auf der einen Seite erhaltet ihr Zeitschriften nach Kategorien aufgelistet. Auf der anderen Seite könnt ihr gezielt nach bestimmten Zeitschriften suchen. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und nach insgesamt zehn unterschiedlichen Magazinen aus unterschiedlichen Kategorien gesucht (und diese auch tatsächlich gefunden). Im Bereich Technik sind wir so auf die Connect, CHIP, Macwelt und die MacLife gestoßen. Aber auch für Auto- und Motorrad-Liebhaber wartet eine schier unendliche Auswahl auf euch (Auto, Motor, Sport; Auto Bild; GRIP; Motorrad-Reisen etc.). Geht es um sportliche Themen, Körper & Geist oder Haus & Heimwerken, so werdet ihr ganz gewiss fündig. Und ja, auch zum Genre „Stars & Sternchen“ warten zahlreiche Magazine auf euch. Wir waren zuletzt übrigens sportlich unterwegs und sind mit „Pro Cycling“ sowie „Men´s Health“ fündig geworden.

Blicken wir auf die Tageszeitungen. So findet ihr beispielsweise „Die Welt“, „B.Z.“, die „BILD“ oder „BILD am Sonntag“.

Neben den reinen Magazinen und Zeitungen gibt es noch weitere Argumente, die für Readly sprechen und für die es sich lohnt, in die Zeitschriften-Flatrate hineinzuschnuppern. Der Service bietet einen Familienaccount (bis zu 5 Profile) sowie das Herunterladen und Offline-Lesen an. So kann man sich daheim verschiedene Magazine auf sein iPhone, iPad oder ein anderes Endgerät laden und unterwegs munter drauflos lesen.

Das Motto lautet „Frühlingszeit ist Readly-Zeit“. Sobald uns die ersten Sonnenstrahlen erreichen und es draußen merklich wärmer wird, desto stärker zieht es uns nach draußen. Mit der Readly-App könnt ihr euch rund um die Gartengestaltung inspirieren lassen und nach dem nächsten Rezept oder Kochtipp Ausschau halten. Habt ihr Zeit? So macht was draus. Insbesondere in der aktuellen Situation dürfte jeder etwas mehr Zeit übrig haben. Welche neuen Leidenschaften habt ihr in den letzten Wochen entdeckt und wie könnt ihr diesen nachkommen? Digitale Magazine geben sicherlich den richtigen Anreiz.

Welchem Themengebiet möchtet ihr euch näher widmen? Wo wolltet ihr schon einmal näher reinschnuppern? Mit Readly könnt ihr das Ganze risikofrei angehen. Im Apple App Store genießt die Readly-App übrigens höchstes Ansehen. Bei mehreren zehntausend-Bewertungen kommt die App auf 4,7 von 5 Punkten.