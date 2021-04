Mitte des Monats kündigte Vodafone den Start von 5G-Standalone an. Am heutigen Tag meldet das Unternehmen Vollzug und 5G-Standalone ist ab sofort verfügbar.

Vodafone: 5G-Standalone ab sofort verfügbar

Vodafone hat die neue Mobilfunk-Generation 5G komplett auf eigene Beine gestellt. Als erster Anbieter in Europa hat der Digitalisierungskonzern kürzlich dafür auch das so wichtige Kernnetz auf die schnelle 5G-Infrastruktur umgeschaltet. Kurz: 5G-Standalone. An diesem Wochenende können Kunden die neue Technologie zum ersten Mal live nutzen. Heute im Laufe des Tages erhalten die ersten kommerziellen Smartphones das benötigte Firmware-Update, um sich an ersten Standorten in das neue 5G-Standalone-Netz einzuwählen. Das Oppo Find X3 Pro ist dann bereit für die Echtzeit. Weitere Smartphones folgen in Kürze.

Sobald das Firmware-update geladen und installiert ist, können Anwender wählen, ob sie – wie gewohnt – im bestehenden 5G-Netz mit „LTE-Stützrädern“ (5G Non-Standalone) surfen oder ob sie an ersten Orten die Datenübertragung in Echtzeit (5G-Standalone) erleben wollen. Dafür kann die ‚5G Core Network-Option‘ in den gängigen 5G-Tarifen von Vodafone kostenfrei hinzugebucht werden.

Vodafone erklärt