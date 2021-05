Bereits im Vorfeld der Apple „Spring Loaded“-Keynote tauchte das Gerücht auf, dass Apple „zeitnah“ die AirPods 3 ankündigen wird. Im Grunde sollen die AirPods 3 bereits „fertig“ sein. Mittlerweile wissen wir jedoch, dass die Kopfhörer im Rahmen des Apple Frühjahrs-Event nicht angekündigt wurde. Nun soll es in den „nächsten Wochen“ soweit sein. Parallel dazu, soll Apple Music HiFi vorgestellt werden.

Gerücht: AirPods 3 und Apple Music HiFi kommen bald

Hits Double Daily beruft sich auf Quellen in der Musik-Industrie und berichtet, dass Apple eine neue HiFi-Version seines Musik-Streaming-Dienstes vorbereitet und in den kommenden Wochen ankündigen wird. Parallel dazu sollen die neuen AirPods 3 vorgestellt werden.

Dem Bericht zufolge wird Apple das High Fidelity Sound zu den selben 9,99 Euro anbieten, wie es beim „normalen“ Apple Music Abo der Fall ist. Vor wenigen Wochen wurde Deezer HiFi angekündigt und auch Spotify steht mit einem HiFi-Abo in den Startlöchern.

Weiter heißt es, dass neben der besseren Soundqualität für Apple Music auch neue AirPods (3. Generation) in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Anfang Juni findet die Apple WWDC statt. Diese wird am 07. Juni mit einer Keynote eröffnet. Gut möglich, dass Apple die Veranstaltung zum Anlass nehmen wird, Neuheiten rund um Apple Music und die AirPods anzukündigen. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die AirPods 3 optisch an den AirPods Pro orientieren, jedoch auf eine aktive Geräuschunterdrückung verzichten.