Bluelounge bringt zwei praktische magnetische Kabelhalter auf den Markt, die dafür sorgen, dass ihre eure Kabel ordentlich verstauen und transportieren könnt. MagDrop und MagWrap sind ab wieder sofort verfügbar, nachdem die erste Charge innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.

Bluelounge präsentiert wiederverwendbare Kabelbinder und -halter

Bluelounge hat kürzlich bekannt gegeben, dass der Hersteller gleich zwei neue Modelle präsentiert, um Kabelchaos endgültig den Kampf anzusagen. MagWrap ist ein langlebiges Band aus Silikon, welches ganz einfach um Kabel gewickelt werden kann. Die Enden können mit Hilfe von starken Neodym-Magneten verschlossen und so die Kabel festgehalten werden. Alle Kabel bleiben ordentlich verstaut, unterwegs vermeiden die praktischen Helfer Kabelchaos.

Das zweite Modell MagDrop ermöglicht es, Kabel mit Hilfe von kleinen magnetischen Platten an beliebigen Flächen zu fixieren. Das kurze Silikonband wird um das Kabel gewickelt und an der Platte magnetisch festgehalten. So sind alle Kabel am richtigen Ort und leicht zugänglich.

Alle Fakten im Überblick

Wiederverwendbare Kabelbinder und -halter aus Silikon für schnelles und einfaches Kabelmanagement.

Das Modell MagWrap kann einfach um ein Kabel gewickelt und mit Hilfe der magnetischen Enden fixiert werden.

MagDrop fixiert Kabel mit Hilfe einer magnetischen Platte an einer beliebigen Fläche, sodass die Kabel jederzeit leicht zugänglich aber dennoch ordentlich verstaut sind.

Die starken Neodym-Magnete an den Enden beider Modelle sorgen für sicheren Halt der Kabel und verhindern ein Herausrutschen.

Das Silikon und die Magnete beider Modelle ermöglichen Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit.

Das Modell MagDrop ist ab sofort in einem Set bestehend aus 3 magnetischen Kabelhaltern sowie einer großen und zwei kleinen magnetischen Platten für 9,95 Euro bei Amazon erhältlich.

Das Modell MagWrap ist in einem großen Set bestehend aus drei langen Kabelbindern oder einem kleinen Set bestehend aus vier kurzen Kabelbindern für jeweils 9,95 Euro bei Amazon erhältlich.