Mit Apple Watch Armbänder, iPhone Cases, AirPods Cases, MagSafe Wallets, Kartenutuis und Reiseetuis bietet Bandwerk mittlerweile ein spannendes Produktportfolio an. Nach der Ankündigung der Apple AirTags vor wenigen Tagen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Bandwerk für den Apple Smart Tracker das passende Zubehör anbietet. AirTag-Anhänger bzw. AirTag-Hüllen stehen ab sofort zur Auswahl bereit.

AirTag-Anhänger ab sofort auch von Bandwerk

Bandwerk hat ein neues Accessoire ins Portfolio aufgenommen. Die Rede ist vom neuen AirTag-Anhänger. Wie man es von Bandwerk gewohnt ist, handelt es sich um Leder, welches das Unternehmen für den AirTag-Anhänger verwendet. Genau genommen werden die neuen AirTag Anhänger von BandWerk aus hochwertigem, vegetabil gegerbtem Nappaleder zu 100 Prozent in Deutschland von Hand produziert.

Wie man auf dem Foto erahnen kann, wird der AirTag von oben in den Anhänger hineingeschoben. Im oberen Bereich befindet sich eine Öse. Im Lieferumfang befindet sich neben dem eigentlichen Anhänger außerdem ein Lederriemen (Länge: 5 cm) und ein Schlüsselring, mit dem ihr euren AirTag Anhänger an Taschen und Rucksäcke befestigen könnt.

Zugegebenermaßen ist der Anschaffungspreis für den AirTag-Anhänger von 49 Euro kein Schnäppchen (kostenfreier Versand). Dafür erhaltet ihr jedoch ein Qualität hochwertiges Leder-Produkt, welches mit einem Schlüsselring und Lederriemen ausgeliefert wird. So seid ihr flexibel, was das Anbringen des Anhängers angeht. Im Vergleich zu vielen anderen AirTag-Anhänger ist das Bandwerk Modell sofort liefert. Ihr wählt zwischen den Farben Schwarz, Hellbraun und Dunkelbraun. Auch eine Möglichkeit zur Personalisierung steht bereits, so dass ihr beispielsweise eure Initialen aufdrucken lassen könnt.