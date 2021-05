Apple legt in der ersten iOS 14.6 Beta den Grundstein für eine Apple Music HiFi Unterstützung. So ist im Programm-Code ersichtlich, dass der Dienst bald Musik mit höherer Klangqualität bieten wird. Unter anderem enthält das neue System Verweise auf “Dolby Atmos” und “Dolby Audio”.

Apple Music HiFi in iOS 14.6

Vor kurzem behauptete ein Bericht, dass Apple in den „kommenden Wochen“ einen neuen Apple Music Tarif ankündigen wird, der HiFi-Musik-Streaming bietet. Der Preis würde sich mit 9,99 Dollar pro Monat nicht vom „normalen“ Apple Music Abo unterscheiden.

Während die Quelle selbst keinen Beweis für die Behauptung liefert, war 9to5Mac in der Lage einen weiteren Hinweis in der ersten Beta von iOS 14.6 zu finden. Hier befinden sich Code-Zeilen, die auf die Unterstützung von HiFi-Songs hindeuten, die in Zukunft auf Apple Music angeboten werden könnten. So zeigen sich im Code der Apple Music App Verweise auf „Dolby Atmos“, „Dolby Audio“ und „Lossless“. Interessanterweise ist der Code nur in der Beta 1 enthalten. In der zweiten Beta-Runde hat Apple den Code-Abschnitt wieder entfernt. Dies legt nahe, dass die Erwähnungen von Dolby Atmos und Dolby Audio tatsächlich mit etwas Neuem zusammenhängen, das Apple vor uns zu verbergen versucht.

Begleitender Code innerhalb der Beta deutet zudem darauf hin, dass HiFi-Streaming nur auf bestimmte AirPods wie die AirPods Pro, AirPods Max und neuere Modelle beschränkt sein könnte. Vermutlich wird die HiFi-Unterstützung auch Kunden ohne AirPods zur Verfügung stehen, natürlich vorausgesetzt die Hardware ist kompatibel.

Zusätzlicher Code innerhalb der Beta deutet darauf hin, dass Apple eine dynamische Möglichkeit für Apple Music einbauen könnte, um zwischen standardmäßigem, komprimiertem Audio-Streaming und High-Fidelity-Streaming zu wechseln.