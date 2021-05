Vergangenen Freitag ist die neue Serie „The Mosquito Coast“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Zum Start stehen die ersten beiden Episoden zur Ansucht bereit. Wir fiebern bereits dem kommenden Freitag entgegen, wenn Apple Folge Nummer 3 „Irgendwo ist nirgendwo“ veröffentlicht. Vorab gibt es ein neue „Behind the Scenes“-Video.

The Mosquito Coast — Inside the Episode “Light Out“

Apple beschreibt die Serie wie folgt

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“

In den Hauptrollen sind Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish und Gabriel Bateman zu sehen. In den Clip diskutiert der Autor und ausführende Produzent von The Mosquito Coast, Neil Cross, den Prozess, Paul Theroux Roman Seite zu Seite auf den Bildschirm zu bringen. Hier geht es direkt zu Apple TV+.