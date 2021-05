Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Laufe des Heutigern Vormittags aufmerksam gemacht. Darüberhinaus möchten wir euch auf ein paar attraktive Angebote des Tages hinweisen. Anker und dessen Tochterunternehmen Eufy stellen heute verschiedene spannende Deals in den Fokus.

Angebote des Tages: Smart Home Produkte von Eufy

Anker bzw. Eufy dreht an der Preisschraube und setzt den Rotstift an. Entstanden sind allerhand spannende Smart Home Deals, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Der Rabatt wird direkt abgezogen und ihr müsst keinen Gutscheincode oder ähnliches eingeben. Die Angebote sind nur am heutigen Tag gültig.

eufy Security eufyCam 2C Pro, Kabellose Überwachungskamera, Sicherheitssystem 180 Tage... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

eufy Security eufyCam 2C, zusätzliche kabellose Sicherheitskamera, für HomeBase 2, 180 Tage... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot eufy Security akkubetriebene Video-Türklingel + Türglocke, 1080p, 120 Tage Akku, Kinderleichte... KRISTALLKLARE ANZEIGE: HD Auflösung von 1080p in Kombination mit fortschrittlicher WDR und einem...

120 TAGE LEISTUNG: Dank der Akkuleistung von 120 Tagen nach nur einem Aufladen ist Ihr Zuhause...

eufy by Anker, HomeVac S11 Infinity, kabelloser Stabstaubsauger, federleicht & kompakt, 120AW... MÜHELOSE REINHEIT: Das kabellose, federleichte Design des Stabstaubsaugers macht das Reinigen von...

SWAP AND GO: Dank dem zusätzlichen Akku hat HomeVac S11 Infinity ab jetzt doppelte Reinigungskraft!...

Sonstige Smart Home Deals

Homekit Lichtschalter, Meross Smart Schalter WLAN Wandschalter, 1 Gang benötigt Nullleiter,... Homekit Schalter: Die Meross Smart Lichtschalter kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

Achtung: Für die Installation ist der Neutralleiter erforderlich✔: :Die meisten alten Häuser...

Smart Steckdose funktioniert mit Apple Siri, meross WLAN Plug, Intelligent Stecker, kompatibel mit... Siri & HomeKit 3 Stück: Packungsinhalt meross WLAN Steckdose * 3 & User Manual * 1. Sie können...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

Angebot WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart Außensteckdose Wasserdicht,... 👍Siri & HomeKit : Meross Smart Outdoor Steckdose kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher),...

👍Geeignet für den Außen- und Innenbereich: Die HomeKit Aussensteckdose ist IP44 wasserdichtes...

eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, mit WLAN-Funktion,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot WLAN Edison Vintage Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Smart Retro Glühbirne... 💡 Siri und HomeKit: Meross WLAN Glühbirne können mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

💡 Sprachsteuerung: WLAN E27 Glühbirne sind mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant...

Angebot Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video,... Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr...

Strengster Datenschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Eve Cam unterstützt ausschließlich Apple...

Angebot Eve Window Guard - Fenstersensor mit Einbruchserkennung für Home App, Bluetooth, Apple... Überprüfen Sie, ob Ihr Fenster offen, geschlossen oder gekippt ist

Sichern Sie Ihr Zuhause – der patentierte Einbruchsensor erkennt Glasbruch und Manipulation

Eve Thermo, 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen...

Wohlfühltemperatur mühelos per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder direkt an der Heizung einstellen

Angebot tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Starter Kit V3+ - Intelligente Heizungssteuerung, Einfach... Mit der tado° App auf ihrem Smartphone können Sie ihre Heizung von überall bedienen und haben die...

Reduzieren Sie ihren Energieverbrauch, sparen Sie Geld und genießen Sie die ideale Raumtemperatur...

Angebot tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+, Einfach selbst zu installieren + Standfuß –... Steuere Sie Ihre Klimaanlage mit der tado° App von überall aus. Die intelligenten Skills von...

Genießen Sie dank Smarten Zeitplänen immer die perfekte Temperatur in jedem Raum, sowie ein...

Angebot Arlo Ultra WLAN Überwachungskamera & Alarmanlage, Innen / Aussen, kabellos, Bewegungsmelder, 4K,... BRANCHENFÜHRENDES 4K-VIDEO CCTV MIT HDR: Nehmen Sie präzise und detaillierte Videos mit unserer...

VERBESSERTE NACHTSICHT IN FARBE: Die klare Nachtsicht in Farbe sorgt dafür, dass Details auch im...