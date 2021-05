Apple hat vor wenigen Tagen seine Geschäftszahlen für das angelaufene Quartal veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass der Hersteller in den letzten Wochen und Monaten besonders viele iPads verkaufen konnte. Genau dies spiegelt sich in einer aktuellen Marktanalyse wieder.

Macht Apple im Q1/2020 mit dem iPad „nur“ einen Umsatz von 4,37 Milliarden Dollar, waren es im Q1/2021 bemerkenswerte 7,81 Milliarden Dollar Umsatz. Dies zeigt, dass das iPad in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ziemlich gefragt ist. Die Marktforscher von IDC haben den Tablet-Markt etwas näher unter die Lupe genommen.

„While vaccine rollouts and businesses returning to offices may slow down the work-from-home trend, we are still far from returning to ’normal‘ working conditions and hence the demand for tablets, especially detachables, is expected to continue for a while,“ said Anuroopa Nataraj, research analyst with IDC’s Mobility and Consumer Device Trackers. „However, as buyers increasingly turn towards competing products, such as thin and light notebooks for work or entertainment and Chromebooks for education, the future of tablets will remain under constant competition, leaving the heavy lifting to larger brands such as Apple, Samsung, Amazon, and Microsoft.“