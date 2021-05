Die ersten vier Monate des Jahres 2021 haben wir mittlerweile hinter uns gebracht. Der Monat Mai ist angebrochen und auch im laufenden Monat hält die Deutsche Telekom für ihre Mobilfunkkunden ein kleines Geschenk parat. Darüberhinaus laufen derzeit die Samsung 5G Wochen beim Bonner Unternehmen, so dass Interessenten den ein oder anderen Euro sparen können.

Telekom schenkt Mobilfunkkunden 500MB

Die Telekom hat es sich bereits zur Tradition gemacht, ihren Mobilfunkkunden Monat für Monat ein kleines Geschenk zu machen. Nachdem sich das Unternehmen im Dezember besonders spendabel zeigte und seinen Mobilfunkkunden 100GB Datenvolumen schenkte, geht es seit Januar 2021 wieder mit den „normalen“ 500MB weiter. Wie dem auch sei, wir nehmen das Geschenk gerne mit.

Der Weg zu den 500MB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Telekom: Samsung 5G Wochen

Wenn wir thematisch gerade bei der Deutschen Telekom sind, so erlaubt uns einen kurzen Abstecher zu den Samsung 5G Wochen. Ihr erhaltet derzeit zahlreiche Samsung Smartphones ab 1 Euro, spart den Bereitstellungspreis in Höhe von 39,95 Euro und Versandkosten fallen aktuell auch keine an. Auf diese Art und Weise könnt ihr euch beispielsweise das Galaxy S21 5G, das Galaxy A52 5G und Galaxy A32 5G für nur 1 Euro sichern. Aber auch das Galaxy S21+ 5G und Galaxy S21 Ultra 5G wurden vorübergehend im Preis gesenkt.