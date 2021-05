Der heutige 04. Mai stellt den inoffiziellen Star Wars Feiertag dar (May, the fourth). Passenderweise bringt Amazon einen neuen „Made for Amazon“-Ständer für den Amazon Dot auf den Markt. Dieser wurde vom niedlichsten Wesen der Star Wars Galaxie inspiriert – Grogu aus The Mandalorian.

Neuer „Made for Amazon“-Ständer für Echo Dot verfügbar

Ab sofort könnt ihr einen neuen „Made for Amazon“-Ständer für den Amazon Echo Dot (4. Generation) vorbestellen. Der Ständer ist schnell installiert und ermöglicht dieselbe einfache Interaktion mit Alexa, die ihr bereits von eurem Echo Dot kennt. Der rutschfeste Sockel hält das Gerät sicher und dank des strapazierfähigen Materials habt ihr lange Freude daran.

Darüberhinaus ist Alexa ein großer Fan von Star Wars. Ihr könnt den Sprachdienst von Amazon einfach mal mit „Alexa, möge die Macht mit dir sein“ ansprechen oder folgende Sprachbefehle ausprobieren:

„Alexa, sprich wie Yoda.“

„Alexa, ich bin dein Vater.“

„Alexa, erzähl mir einen Star Wars Witz.“

„Alexa, bist du Star Wars Fan?“

„Alexa, was kann ich dich über Star Wars fragen?“

Brandneuer Ständer „Made for Amazon“ für Amazon Echo Dot (4. Gen.), inspiriert von Star Wars... Exklusiv für Amazon Echo Dot (4. Gen.) (Ständer nicht kompatibel mit Amazon Echo Dot der 1., 2....

Design inspiriert von dem niedlichsten Wesen in der Galaxis – ein echter Hingucker.