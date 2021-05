Nachdem in den letzten Wochen mehrfach Gerüchte aufkeimte, dass Apple Pay in Kürze in Israel starten wird, fällt am heutigen Tag der tatsächliche Startschuss und weiteren Anwendern steht die mobile Bezahlmöglichkeit per iPhone, Apple Watch und Co. zur Verfügung.

Apple Pay startet in Israel

Rund sieben Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple Pay in den USA gestartet ist. Anschließend dauerte es ein paar Jahre, bis der Service Ende 2018 auch Deutschland erreichte. Seitdem startete Apple Pay in vielen weiteren Ländern. Am heutigen Tag fällt der offizielle Startschuss in Israel, so The Verifier. Welche Banken und Kreditkartenunternehmen zum Start an Bord sind, ist unbekannt.

Anwender in Israel können ab sofort kompatible Kreditkarten in ihrer Wallet-App hinterlegen und anschließend ihr iPhone und die Apple Watch nutzen, um mobil vor Ort zu bezahlen.