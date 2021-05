Apple hat im App Store eine neue Werbeposition für sich und Entwickler entdeckt. Konkret geht es um die App Store Suche und die dortigen Empfehlungen. Dort gibt es eine neue Werbeposition, die von Entwickler gebucht werden kann.

Apple platziert Werbung in den Empfehlungen der App Store Suche

App-Werbung innerhalb der App Store Suche ist nicht neu. Gibt ein Anwender einen Suchbegriff in der App Store Suche ein und sucht nach diesem, so könnte euch bei den Suchergebnissen an oberster Stelle eine Werbung über den Weg laufen.

Ab sofort gibt es innerhalb der App Store Suche eine neue Werbe-Position. Sobald ihr die App Store Suche aufruft, könnte euch in den Empfehlungen an oberster Stelle eine bezahlte Werbung über den Weg laufen. Apple bewirbt das Ganze im Apple Dev Center wie folgt

Apple Search Ads haben es immer einfach gemacht, eure Apps ganz oben in den relevanten Suchergebnissen im App Store zu bewerben. Jetzt könnt ihr Anwender mit einer neuen Anzeigenplatzierung erreichen, noch bevor sie auf der Registerkarte „Suchen“ einen Suchbegriff eingeben. Dies ist eine einfache und effektive Möglichkeit, Benutzern beim Auffinden eurer Apps zu helfen. Testen Sie Apple Search Ads kostenlos mit einem Guthaben von 100 US-Dollar.

Im Rahmen der iOS 14.5 Beta-Phase hatte Apple diese neue Werbeposition bereits mit ausgewählten Entwicklern getestet. Nun steht diesen allen Entwicklern zur Verfügung. Über Werbung kann man – wie bei allen Dingen im Leben – geteilter Meinung sein. Auf der einen Seite gibt Apple seinen Entwicklern eine weitere Möglichkeit, ihre Apps prominent im App Store bzw. der App Store Suche zu bewerben. Auf der anderen Seite führt Apple eine zweite Werbeposition im App Store ein. Diese ist zumindest dezent und wenig störend platziert.

Vor Kurzem hatte Apple die App Store Suche mit einer Schlagwortsuche optimiert.