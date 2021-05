Apple TV+ hat „Big Man on Campus“ in Auftrag gegeben, eine neue Dokumentar-Serie, in der die Coming-of-Age-Geschichte des College-Basketballspielers Makur Maker erzählt wird. „Big Man on Campus“ widmet sich Makers Erstsemesterjahr vor dem Hintergrund der Black-Lives-Matter-Bewegung und der globalen Pandemie.

Basketball und sozialer Wandel

„Big Man on Campus“ wird einen Einblick in Makers Entscheidung geben, für die Howard University zu spielen. Der hochkarätige Basketballspieler hat Geschichte geschrieben, indem er sich für ein „Historically Black College“ entschied und nicht für ein NCAA-Programm der Spitzenklasse. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Big Man on Campus“ ist die Geschichte eines historischen Moments in Amerika, erzählt durch die Sicht eines jungen Sportlers, der die Macht hat, Veränderungen zu schaffen. Im Jahr 2020, einem Jahr, das von sozialen Unruhen geprägt war, traf Makur Maker, Basketball-Sensation, NBA-Anwärter und Top-Rekrut der NCAA, die bahnbrechende Entscheidung, College-Basketball für die Howard University zu spielen, um die Historically Black Colleges und Universitäten zu unterstützen, anstatt sich einem der vielen hochrangigen Programme anzuschließen, die ihm ein volles Stipendium anboten. Makers Weg – von der Flucht aus dem kriegsgebeutelten Südsudan als Kind bis hin zu der Bewegung, die er heute entfacht hat – gab der sozio-politischen Komplexität Amerikas in dieser beispiellosen Zeit ein Gesicht, indem er außergewöhnlichen Druck auf dem Spielfeld und abseits davon ausglich und die Augen der Nation auf jeden seiner Schritte richtete.

Die Serie wird von Seth Gordon inszeniert und für Apple von Exhibit A, Boardwalk Pictures und Sony Pictures Television produziert. Nikki Calabrese, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma und Jordan Wynn fungieren neben Gordon auch als ausführende Produzenten. Einen Premierentermin hat Apple noch nicht bekannt gegeben.