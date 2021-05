Vodafone hat eine neue Gutschein-Aktion gestartet, die nur wenige Tage bis zum 16. Mai 2021 läuft. Ihr erhaltet 20 Prozent Rabatt auf alle Vodafone Red Tarife (SIM Only und mit Handy) und alle Young Tarife (SIM Only).

Vodafone Gutschein: 20 Prozent Rabatt auf Red- und Young-Tarife

Gute Nachrichten von Vodafone. Zum Start in den Monat Mai hat das Düsseldorfer Unternehmen eine neue Gutschein-Aktion gestartet, die euch 20 Prozent Rabatt auf alle Vodafone Red Tarife (SIM Only und mit Handy) und alle Young Tarife (SIM Only) beschert.

Um den Rabatt zu erhalten, muss der Gutscheincode AKTION20 während des Bestellprozesses eingegeben werden. Das Ganze ist mit der GigaKombi kombinierbar (nicht bei den Young-Tarifen).

Blicken wir exemplarisch auf den Tarif Vodafone Red M. Dieser bietet euch 20GB Highseed-Volumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Normalerweise kostet der Tarif 49,99 Euro pro Monat. Mit den 20 Prozent Rabat sind es nur 39,99 Euro.

Spannenderweise könnt ihr könnt ihr den Rabatt nicht nur für die SIM-only Tarife, sondern im Fall der Red-Tarife auch in Kombination mit Smartphones profitieren. So nehmen auch die iPhone 12 Bundles und iPhones 12 Pro Bundles an der Aktion teil.