Knapp fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Withings „Body Cardio“ vorgestellt hat. Es ist immer wieder positiv zu vermerken, dass Hersteller auch nach der Ankündigung an ihre Produkte denken und neue Funktionen einführen. Bei Body Cardio ist dies auch nach fünf Jahren der Fall. Die WLAN-Personenwaage erhält mit dem Biomarker Gefäßalter ab sofort einen neuen kardiovaskulären Index.

Withings launcht das Feature Gefäßalter für Body Cardio

Body Cardio von Withings erhält mit dem Biomarker Gefäßalter einen neuen kardiovaskulären Index. Das Feature wurde von führenden Kardiologen entwickelt und bietet eine tägliche, leicht verständliche Bewertung der arteriellen Gesundheit und den Vergleich zum Normwert gemäß der Altersgruppe.

Withings entwickelt einfach zu bedienende vernetzte Geräte, mit denen tägliche Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden können und die dabei unterstützen, langfristige Gesundheitsziele zu erreichen. Zuletzt haben wir euch Beispiel ein Blutdruckmessgerät des Herstellers vorgestellt. Nun dreht es sich um die WLAN-Personenwaage Body Cardio.

Mit der Weiterentwicklung der Body Cardio und dem neuen Feature ermöglicht euch Withings weitere Einblicke in die kardiovaskuläre Gesundheit und hilft dabei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekämpfen. Dabei sind sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut WHO weltweit die häufigste natürliche Todesursache und in Deutschland für etwa 40 Prozent der Sterbefälle verantwortlich.

Normalerweise altern die Arterien langsamer als der Rest des Körpers. Sie können jedoch schneller altern, wenn sie häufig Zigarettenrauch und ungesunden Lebensmitteln mit hohem Cholesterinwert ausgesetzt werden. Ist das vaskuläre Alter signifikant höher als das chronologische Alter einer Person, besteht ein höheres Risiko, dass im Verlauf des Lebens kardiovaskuläre Probleme auftreten. Das vaskuläre Alter ist eine von der Wissenschaft anerkannte Kennzahl, die häufig als Wellness-Indikator verwendet wird.

Das neue Feature von Withings bietet einen kardiovaskulären Check-up in weniger als 30 Sekunden in leicht zu verstehender Metrik.

Withgins schreibt

Die Bestimmung des vaskulären Alters basiert auf der Pulswellengeschwindigkeit (PWV), einer Messung zum Grad der arteriellen Verhärtung, die ein Schlüsselindikator für die Herzgesundheit ist. Sie bezeichnet die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwelle des Herzschlags entlang der Aorta und des arteriellen Gefäßbaums und hängt mit dem Blutdruck und Grad der Arterienverhärtung zusammen. Die Pulswellengeschwindigkeit wird im klinischen Umfeld unter anderem zur Früherkennung kardiovaskulärer Erkrankungen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten verwendet. Body Cardio ermöglicht dieses Feature seit seiner Einführung 2016 erstmals außerhalb des klinischen Umfeldes und hat seither mehr als 80 Millionen Messungen durchgeführt. PWV wird anhand des Alters der Nutzerin oder des Nutzers und der Zeit, die das Blut benötigt, um von der Aorta im Herzen zu den Gefäßen in den Füßen zu gelangen, berechnet. Mit über 80 Millionen Messwerten verfügt Withings über eine der größten PWV-Datenbanken der Welt, die sich in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten als äußerst repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung erwiesen hat. Um das vaskuläre Alter zu bestimmen, gleicht der Withings-Algorithmus die jeweilige PWV-Messung mit den Normwerten der entsprechenden Altersgruppe und deren körperlichen Merkmalen ab. Body Cardio ist die fortschrittlichste WLAN-Waage, die wichtige Gesundheitskennzahlen wie Gewicht, Körperzusammensetzung (Körperfett, Wasseranteil, Muskel- und Knochenmasse), BMI, Herzfrequenz beim Stehen und jetzt zusätzlich zu PWV auch das Gefäßalter erfasst. Dank der patentierten Position Control-Technologie garantiert Body Cardio hochpräzise Messungen.

Verfügbarkeit

Das neue Feature Gefäßalter steht ab sofort über ein Software-Update verfügbar. Body Cardio ist im Handel für 129,99 Euro erhältlich.