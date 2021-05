Frühbesteller der Apple AirTags werden diese bereits geliefert bekommen haben. Diejenigen, die sich erst jetzt für eine Bestellung über den Apple Online Store entscheiden, müssen mehrere Wochen auf ihre Auslieferung warten. Ein Nutzer, der die AirTags bereits geliefert bekommen hat, hat dabei ein geheimes Entwickler-Menü in der „Wo ist?“-App entdeckt.

AirTags: So aktiviert ihr den geheimen Entwickler-Modus

In Kombination mit den neuen AirTags findet sich in der „Wo ist?“-App ein geheimer Entwickler-Modus wieder. Wir halten es für wahrscheinlich, dass Apple schlicht und einfach vergessen hat, diesen für Endverbraucher vor der finalen Freigabe von iOS 14.5 zu deaktivieren.

Doch wie komme ich in den geheimen Modus? Der Weg dorthin ist ziemlich einfach. Ihr ruft die „Wo ist?“-App auf und wählt dort einen AirTag in der Nähe aus. Anschließend klickt ihr auf „Suche. In der Nähe“. In dem nun angezeigten Suchbildschirm klickt ihr oben links viermal schnell hinter einander auf den Namen eures AirTags. Anschließend zeigt sich ein Overlay, das den Entwickler-Modus enthält.

Dort seht ihr verschiedene Parameter und könnt diese verändern. Zudem könnt ihr zwischen dem „Proximity Mode“ und „Interactive Mode“ wechseln. Zudem könnt ihr in einem „Eco Mode“ wechseln. Zudem könnt ihr die Anzahl der „Dots“ für die Animation beeinflussen. Durch viermaliges Antippen des AirTags-Namens könnt ihr den Entwickler-Modus wieder verlassen.

Ehrlicherweise bringt der Entwickler-Modus für normale Nutzer keinen echten Mehrwert. Bevor ihr an den Reglern manipuliert, solltet ihr sicher sein, was ihr da tut.