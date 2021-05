Apple TV+ Abonnenten könnten Billy Crudup bereit von „The Morning Show“ kennen. Zukünftig wird der Emmy-Preisträger in einer weiteren Serie zu sehen sein. Apple hat soeben offiziell bestätigt, dass man „Hello Tommorow!“ in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ bestellt neue Serie „Hello Tommorow!“ mit Emmy-Preisträger Billy Crudup

Apple TV+ hat heute die Serienbestellung für „Hello Tomorrow!“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue halbstündige Dramedy mit 10 Folgen, in der der Emmy- und Critics Choice-Preisträger Billy Crudup die Hauptrolle spielen wird. Darüberhinaus wird er auch als ausführender Produzent fungieren. Jonathan Entwistle (“The End of the F***ing World”) wird als Regisseur tätig sein.

In einer Retro-Zukunftswelt dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timesharing betreiben. Crudup spielt Jack, einen Verkäufer von großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterliches Vertrauen in ein besseres Morgen seine Mitarbeiter inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, ihn jedoch gefährlich in dem Traum zu verlieren droht, der ihn stützt.

Crudup spielt aktuell in der Apple Original-Serie „The Morning Show“, die in diesem Jahr in die 2. Staffel startet. Für seine Rolle als Cory Ellison erhielt er einen Emmy Award, einen Critics Choice Award und eine SAG-Nominierung.