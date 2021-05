Während sich Apple und Epic Games vor Gericht über App-Store-Praktiken streiten, warten viele Fortnite-Fans nur darauf, dass das Battle-Royale-Spiel von Epic wieder auf dem iPhone und iPad zurückkehrt. Fortnite hatte erst den Stein im Rechtsstreit ins Rollen gebracht, nachdem Epic Games heimlich eine eigene Zahlungsart in das Spiel auf iOS integriert hatte, was den Rauswurf aus dem App Store mit sich zog. Nun wurde bekannt, dass es im Oktober eine Rückkehr von Fortnite auf iOS geben könnte – und zwar über die Cloud-Gaming-Plattform GeForce NOW.

Fortnite kehrt voraussichtlich im Oktober über GeForce NOW auf iOS zurück

Letztes Jahr kündigte NVIDIA an, dass sein Cloud-Gaming-Dienst über einen neuen webbasierten Client für Safari auf Geräte wie das iPhone und das iPad kommen würde. Das Highlight sollte eine für Touchscreen-Geräte optimierte Version von Fortnite sein. In der Pressemitteilung hieß es:

„Zusammen mit dem großartigen Team von Epic Games arbeiten wir daran, eine touch-freundliche Version von Fortnite zu ermöglichen, was die Verfügbarkeit des Spiels verzögern wird. Während die GeForce NOW-Bibliothek auf mobilen Geräten am besten mit einem Controller erlebt werden kann, haben sich über 100 Millionen Fortnite-Spieler per Touch-Bedienung den Weg zum Victory Royale gebaut, gekämpft und getanzt. Wir freuen uns darauf, ein Cloud-Streaming Fortnite-Mobilerlebnis powered by GeForce NOW zu liefern. Mitglieder können sich in naher Zukunft auf das Spiel auf iOS Safari freuen.“

Während GeForce NOW bereits seit vergangenen November im Browser genutzt werden kann, blieb die Touch-optimierte Fortnite-Version jedoch aus. Nun gibt es einen möglichen Release-Zeitraum. So sagte Aashish Patel, NVIDIAs Director of Product Management, im „Epic vs. Apple“-Prozess aus und gab dabei Oktober als das „mögliche“ Veröffentlichungsdatum von der optimierten Fortnite-Version an. Damit haben wir erstmals einen Zeitrahmen, wann Fortnite wieder auf iOS spielbar sein wird. Nur für den Fall, dass sich Epic Games und Apple nicht einigen.