Deezer hat soeben bestätigt, dass der Musik-Streaming-Dienst ab sofort auf dem Apple HomePod (mini) streamen kann. Kurzum: Siri steht ab sofort auf den Smart Speakern von Apple für Deezer Premium, HiFi, Family und Student zur Verfügung.

Deezer jetzt auf dem Apple HomePod (mini) streamen

Deezer kann ab sofort als Standardmusikdienst auf dem Apple HomePod und dem HomePod mini eingerichtet werden, so dass Musikwünsche über Deezer auf den Apple Smart Speakern abgespielt werden können.

Damit ist der Musik-Streaming einer der ersten Anbieter, die auf den HomePods direkt abgespielt werden können. Zudem können sich Deezer HiFi Abonnent:innen auf den smarten Apple Lautsprechern Musik in High-Fidelity-Audio anhören.

Musikfans brauchen Deezer nur als Musikdienst zu ihrem HomePod hinzufügen und Siri bitten, ein Lied aus Deezers 73 Millionen Titel umfassenden Katalog abzuspielen. Es können eine ganze Reihe von leicht zu merkenden Befehlen verwendet werden, um Titel, Künstler:innen, Alben, Lieblingssongs oder Playlists auszuwählen und wiederzugeben. Über „Hey Siri, spiele meinen Flow” wird zudem Deezers persönliche Soundtrack Funktion Flow aktiviert, die einen endlosen Mix aus Lieblingssongs und passenden Neuheiten abspielt.

Ist Deezer nicht als Standardmusikdienst festgelegt, so muss bei jedem Befehl am Ende „auf Deezer” dazu gesagt werden, wie z B. „Hey Siri, spiele ,Bad Bunny’ auf Deezer” oder „Hey Siri, spiele ,Dance Monkey’ auf Deezer”. Ihr könnt auch sagen, wenn euch Titel gefallen bzw. nicht gefallen und ob Inhalte wiederholt oder per Zufallswiedergabe abgespielt werden sollen.

Deezer HiFi Abonnent:innen können sich mit ihrem HomePod und HomePod mini auch Songs in High-Fidelity-Audio anhören. Im Deezer HiFi Room können sie auf die beliebten HiFi Gold Playlists bis hin zu remasterten Alben zugreifen und Siri erledigt den Rest.

Um Deezer auf dem Apple HomePod oder HomePod mini zu verwenden, braucht man nur die Deezer App starten und das eigene Konto in den Einstellungen mit dem entsprechenden Lautsprecher verbinden.

Deezer für HomePod und HomePod mini ist aktuell in Deutschland, Australien, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, Mexiko, Spanien und den USA verfügbar. Eine Einschränkung gibt es aktuell. Derzeit keine Deezer Podcast-, Hörbuch- oder Live-Radio-Inhalte auf den HomePod und HomePod mini unterstützt.