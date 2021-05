Es ist nicht das erste und vermutlich nicht das letzte Mal, dass Apple Experimente mit dem iPhone aufgenommen und die Ergebnisse auf YouTube veröffentlicht hat. So demonstriert der Hersteller aus Cupertino von zeit zu Zeit, wie Leistungsfähig die iPhone-Kamera ist.

Shot on iPhone 12: Everyday Experiments – Full Bloom [Video]

Nachdem Apple bereits im Oktober und November 2020 zwei Experimente mit dem iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro aufgenommen hatte, geht es am heutigen heutigen Tag mit „Everyday Experiments – Full Bloom“ weiter.

Das Video wurde im Auftrag von Apple aufgenommen. Es feiert die Farben, das Leben und das Wachstum des Frühlings mit dem iPhone 12. In dem Video sind verschiedene Experimente zu sehen, bei denen die Stop-Motion-Technik, Slo-Mo-Videos und Zeitraffer-Videos erstellt werden.

In dem Clip ist der Song: “two queens in a king sized bed” von girl in red zu hören.

Blumen scheinen es Apple dieser tage angetan zu haben. Im Februar gab Apple Tipps zur Fotografie von Blumen.