Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass Twitter an Verbesserungen der Fotovorschau arbeitet. Nun haben die Verantwortlichen den Schalter umgelegt, so dass die Neuerung offiziell in der Twitter-App eingeführt wird.

Twitter App unterstützt jetzt größere Vorschaubilder in der Timeline

Twitter hat offiziell bestätigt, dass der Kurznachrichtendienst ab sofort größere Vorschaubilder in der Timeline seiner iOS- und Android-App unterstützt. Dies bedeutet, dass ihr ein vollständiges Bild in der Originalgröße sehen können und nicht nur eine beschnittene Variante.

Bis dato war es so, dass ihr ein zugeschnittenes Vorschaubild angezeigt bekommen habt, falls das Bild nicht in 16:9 vorlag. Durch die Neuerung wird euch das Foto in voller Größe in der Timeline angezeigt.

no bird too tall, no crop too short introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx — Twitter (@Twitter) May 5, 2021

Die Neuerung betrifft aktuell nur die iOS- und Android-App. Die Vorschaubilder im Web werden nach wie vor abgeschnitten. Parallel dazu testet Twitter derzeit die Möglichkeit, dass Anwender Fotos in 4K-Qualität unter iOS und Android hochladen können.