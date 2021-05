Traditionell blicken wir freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Für Fans der Serie „Mythic Quest“ ist das Warten vorbei. Am heutigen Tag startet die 2. Staffel der Comedy-Serie. Darüberhinaus schickt Apple eine neue Folge zu „Mosquito Coast“ bzw. zu deutsch „Moskito Küste“ und Rennen. Und auch bei „Ghostwriter“ geht es in die nächste Runde.

„Mythic Quest – 2. Staffel“ ist gestartet

Nachdem Apple in den letzten Tagen bereits die Werbetrommel zu „Mythic Quest – 2. Staffel“ gerührt und unter anderem eine neue Bonus-Episode veröffentlicht hatte, läuft am heutigen Freitag die 2. Staffel an.

Diese wird wie folgt beschrieben

Nachdem die Quarantäne endlich vorbei ist, finden bei der zweiten Staffel von „Mythic Quest“ alle wieder ins Büro zurück (nun ja, fast alle) und versuchen, auf dem Erfolg von Raven’s Banquet aufzubauen, indem sie eine epische neue Erweiterung starten. Allerdings haben Ian (Rob McElhenney) und der neu beförderte Co-Creative Director Poppy (Charlotte Nicdao) unterschiedliche Auffassungen von der Ausrichtung des Spiels. In der Zwischenzeit versöhnt CW (F. Murray Abraham) einige ungelöste Probleme aus seiner Vergangenheit. Die Spielendster (Ashly Burch und Imani Hakim) testen die Grenzen einer Büroromantik, und David (David Hornsby) verliert eine weitere Frau in seinem Leben, als Jo (Jessie Ennis) ihn verlässt, um Brad (Danny Pudi) zu helfen.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neue Folge zu „Moskito Küste“

Die ersten beiden Folgen zu „Moskito Küste“ konnten uns begeistern und so waren diese innerhalb von zwei Stunden „verschlungen“. Ab sofort steht die Fortsetzung mit Folge 3 „Irgendwo ist nirgendwo“ zur Ansicht bereit. Während die Bundespolizei ihnen auf den Fersen ist, müssen die Familie Fox und Chun die Wüste zu Fuß durchqueren – und sich dabei sowohl natürlichen als auch von Menschen verursachten Widrigkeiten stellen.

Neue Folgen zu Ghostwriter

Wie von Apple angekündigt, geht es am heutigen Tag auch bei „Ghostwriter“ bzw. zu deutsch „Vier Freuende und die Geisterhand“ weiter. „Ghostwriter“, eine Neuauflage der beliebten Original-Serie, begleitet vier Kinder, die von einem mysteriösen Geist in einem Buchladen zusammengebracht wurden, um gemeinsam fiktive Figuren aus der Literatur zu befreien. Zur Einstimmung auf die neuen Folgen haben wir euch ein Video eingebunden.