Den neuen 24 Zoll iMac, den Apple im April dieses Jahres vorgestellt hat, könnt ihr in insgesamt sieben unterschiedlichen Farben bestellen. Nicht nur das neue Design auch die neuen Farben hauchen dem neuen iMac 2021 neues Leben ein. Das nächste MacBook Air könnte Apple in identischen Farben auf den Markt bringen.

MacBook Air 2021 in sieben Farben?

Leaker Jon Prosser gehörte zu den ersten, die prophezeiten, dass Apple den iMac 2021 in vielen unterschiedlichen Farben auf den Markt bringen wird. Mittlerweile wissen wir, dass Prosser Recht behalten hat. Apple nutzte die „Spring Loaded“-Keynote, um unter anderem den neuen 24 Zoll iMac in sieben Farben anzukündigen. In der zweiten Maihälfte wird der neue iMac seinen offiziellen Verkaufsstart feiern. Bestellungen könnt ihr bereits über den Apple Online Store platzieren.

In einem neuen Video in seinem YouTube-Kanal „Front Page Tech“ spricht Prosser nun davon, dass das kommende MacBook Air mit M2-Chip in den selben iMac-Farben das Licht der Welt erblicken könnte. Diese Information hat er von der selben Quelle erfahren, die ihm die Farb-Infos zu den neuen iMacs gesteckt hatte. Unter anderem hat die Quelle ein blaues MacBook Air zu Gesicht bekommen.

Sollte der Informant Recht behalten, so könnte Apple die neuen MacBook Air an das alte iBook G3 anlehnen. Auch dieses erschienen in verschiedenen Farben. Mit dem iPad Air ist Apple bereits im vergangenen Jahr deutlich farbenfroher geworden. Auch das iPhone 12 (mini) lässt sich in diversen Farben bestellen. Mit dem iMac 2021 geht es weiter und das MacBook Air 2021 könnte eine Fortsetzung nehmen.

Wann ein neues MacBook Air erscheinen wird, ist unklar. Ob, dies im Laufe dieses Jahres der Fall sein wird, halten wir für fraglich. Uns würde nicht wundern, wenn Apple an einem größeren Update für das MacBook Air arbeitet und dieses Anfang 2022 präsentiert.