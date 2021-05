Vergangenen Freitag lief die 2. Staffel zu „Mythic Quest“ exklusiv auf Apple TV+ an. Passend zum Serienstart hat Hauptdarsteller Rob McElhenney den Kollegen von Polygon ein Interview gegeben und verschiedene Aspekte der 2. Staffel thematisiert.

Als kleinen Vorgeschmack schickte Apple TV+ vor Kurzem eine Bonusfolge zu „Mythic Quest“ ins Rennen. Am Freitag feierte die 2. Staffel ihre Premiere und die ersten beiden Episoden können abgerufen werden. Im Interview hat Rob McElhenney über „Mythic Quest“ gesprochen und unter anderem sein Verhältnis zu Charlotte Nicdao (spielt Poppy Li) thematisiert.

„Ich meine, sie ist ein Arschloch“, lacht McElhenney. „Aber sie ist es nicht wirklich Plötzlich hat sie diese enorme Menge an Verantwortung erhalten, die sie immer gewollt und verlangt hat. Aber was mit dieser Verantwortung einhergeht, ist nicht unbedingt etwas, was sie wirklich gedacht oder gewollt hat, und dann muss sie es wissen wie man mit Null-Vorbildern umgeht. Sie hatte in ihrem ganzen Leben immer nur einen Job, und ihr Vorbild war ich [Ian]. Und es wird zu dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung, in der Sie Ihr eigener Chef wird, den Chef, den Du gehasst hast, aber es ist der Boss, den du kennst, also denkst du, dass es vielleicht nur so ist, wie [die Leute] einen Boss wollen. Und der Zyklus schafft eine giftige Umgebung.“

Sowohl in der 2. als auch in der 1. Staffel verspotten laut McElhenney genau die Verhaltensweisen am Arbeitsplatz das, was das gesamte Team in realen kreativen Umgebungen vermeiden möchte.