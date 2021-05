Schon seit längerem ist bekannt, dass sich die Deutsche Telekom die Übertragungsrechte der UEFA EURO 2020 sichern könnte. Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie wurde diese auf das Jahr 2021 verschoben. Los geht es am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Für die Telekom ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, die zugehörige MagentaTV-Kampagne zu starten.

Telekom MagentaTV: alle Partien der UEFA EURO 2020 live und in UHD

Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis die 21. Fußball-Europameisterschaft im Olympiastadion in Rom eröffnet wird. Das Finale steigt am 11. Juli in London.

Nun startet die Telekom ihr Marketing-Offensive. Auf MagentaTV können die Fans alle Spiele auf allen Geräten anschauen. Immer und überall – und sogar unabhängig vom Internetanbieter. MagentaTV ist das einzige TV-Angebot, auf der alle Partien live und in UHD gezeigt werden.

Im TV werdet ihr ab heute verschiedene Spots mit Christian Ulmen und Fahri Yardim sehen. Unterstützt wird das Duo diesmal von den deutschen Nationalspielern Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané. Hier geht es zu Telekom MagentaTV.