Amazon hat ein spannendes Angebot aufgelegt, bei dem Microsoft 365 (ehemals Office 365) im Fokus steht. Konkret geht es Microsoft 365 Family im Fokus steht. Allerdings erhaltet ihr nicht das 12 Monats-Abo, sondern ein 15-Monats-Abo. Allerdings ist das Angebot damit noch nicht zu Ende. Wahlweise erhaltet ihr McAfee Total Protection 2020 oder NORTON 360 Deluxe kostenlos hinzu.

Microsoft 365 Family für 6 Nutzer inkl. McAfee oder Norton nur 52,99 Euro

Immer mal wieder steht Microsoft 365 bei den Amazon Deals im Fokus. Aktuell ist es wieder soweit und das Schnäppchen ist in Kombination mit McAfee Total Protection 2020 bzw. Norton 360 Deluxe zurück.

Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwa um das Jahresabo für 1 Person sondern um ein 15 Monats-Abo für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 (ehemals: Office 365) mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei oder drei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei, drei Jahre abdecken.

Ihr erhaltet bei diesem Angebot nicht nur um Microsoft 365. Ihr erhaltet McAfee Total Protection 2020 für sechs Geräte für 12 Monate bzw. bei einem zweiten Deal Norton 360 Deluxe 15 Monate kostenlos hinzu.