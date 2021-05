Seit vergangenem Freitag steht Episode 3 zu „The Mosquito Coast“ zur Ansicht bereit. Die neue Apple Original Serie hat unsere Erwartungen übertroffen und wir fiebern bereits der nächsten Folge entgegen. Um nach wie vor die Werbetrommel für die neue Serie zu rühren, hat Apple ein weiteres „Inside The Episode“-Video veröffentlicht.

Apple TV+: The Mosquito Coast – Inside The Episode “Everybody Knows This Is Nowhere”

Seit Freitag steht die Folge “Everybody Knows This Is Nowhere” bzw. zu deutsch „Irgendwo ist nirgendwo“ auf Abruf bereit. Das Video „Inside The Episode “Everybody Knows This Is Nowhere” führt euch hinter die Kulissen.

Es heißt

Erkunden Sie die harten Drehorte für The Mosquito Coast Episode 3, während die Autoren und Stars der Serie Sie hinter die Kulissen der intensiven Produktion führen.