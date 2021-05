Zum Start in die neue Woche ruft Apple die „Mega Movie Week“ in der Apple TV App aus. Über 250 Filme stehen im Mittelpunkt, so dass für jeden Geschmack der passende Blockbuster dabei sein sollte.

„Mega Movie Week“ in der Apple TV App

Immer mal wieder veranstaltet Apple innerhalb der Apple TV-App eine Sonderaktion, bei der der Rotstift angesetzt und Filme im Preis reduziert werden. Nun ist es wieder soweit und eine Vielzahl an Filmen wartet auf euch. Apple schreibt

Die Mega Movie Week hat es in sich! Über 250 deutsche und internationale Blockbuster für jeden Geschmack zu absoluten Mega-Preisen – nur diese Woche in deiner Apple TV App.

Ihr findet Kauffilme für 3,99 Euro, 4,99 Euro, 5,99 Euro, 6,99 Euro, 7,99 Euro und 9,99 Euro. Wir haben uns soeben mal quer durch das Angebot geklickt und sind dabei über ein paar wirklich gute Filme gestolpert. Natürlich ist nicht jeder angebotene Film ein Highlight (ist natürlich vom persönlichen Geschmack abhängig), nichtsdestotrotz sollte jeder ein paar spannende Filme finden. Apple bedient sich nahezu aus jedem Genre, so dass für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe etwas dabei sei sollte.