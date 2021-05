Mit der Ankündigung der Apple AirTags stellte sich für Tier-Besitzer die Frage, inwiefern der Smart Tracker in Kombination mit Tieren geeignet ist. Apple selbst gab zu verstehen, dass AirTag nicht zum Orten von konzipiert wurde. Nun hat allerdings die Deutsche Telekom eine Kooperation mit Tasso e.V. zur Suche nach entlaufenden Hunden bekannt gegeben.

Telekom kooperiert mit Tasso e.V. bei der Suche nach entlaufenen Hunden

Bei Combi Protect handelt es sich um einen GPS-Tracker für Hunde. Er wird am Halsband oder Brustgeschirr befestigt und ermöglicht, entlaufene Hunde zu orten und schnell wiederzufinden. Der Aufenthaltsort des Tieres wird dabei in Echtzeit über das Netz der Telekom auf das Smartphone der Hundehalter bzw. -halterinnen übertragen.

Während Herrchen oder Frauchen bislang bei der Suche auf sich gestellt waren, können sie nun die Community aus tierliebenden Menschen in ihrer Nähe beteiligen. Dafür kooperiert die Telekom mit der Tierschutzorganisation Tasso e.V. Ab sofort ist Combi Protect in der Tasso-App Tipp-Tapp integriert. Wer sein Tier vermisst, kann die GPS-Daten des Hundes in der App freischalten und das sogenannte Tasso.FinderNetwork zur Hilfe aufrufen.

Combi Protect kann übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland, der Schweiz, Großbritannien, Norwegen und Island genutzt werden. Der GPS-Tracker wiegt 33 Gramm. Damit eignet er sich für Hunde ab vier Kilogramm.

Combi Protect vom Hersteller Alcatel ist bei der Telekom erhältlich und kostet bei gleichzeitiger Buchung des Tarifs Smart Connect S einmalig 1 Euro. Für den Tarif zahlen Kunden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 4,95 Euro monatlich.