In regelmäßigen Abständen wiederholen sich die Ereignisse. Am heutigen Dienstag trifft es iOS 14.5. In der Nacht zu heute hat Apple die Signatur der genannten iOS-Version eingestellt, so das ein Downgrade auf diese nicht mehr möglich ist.

Apple stoppt Signatur von iOS 14.5

Vergangene Woche stoppte Apple die Signatur von iOS 14.4.2, heute trifft es iOS 14.5. Was hat es damit auf sich? Vor wenigen Tagen hatte Apple iOS 14.5.1 als Sicherheits-Update veröffentlicht. Apple stopft mit iOS 14.5.1 Sicherheitslücken und wir können euch nur dringend raten, das Update zu installieren.

Seit der Freigabe von iOS 14.5.1 sind uns keine echten Probleme mit dem System über den Weg gelaufen, so dass sich Apple nun dazu entschieden hat, die Signatur der älteren iOS-Versionen einzustellen. Überraschend kommt dieser Schritt nicht wirklich.

Solltet ihr bereits auf iOS 14.5.1 aktualisiert haben, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 14.5 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version.

Aktuell befindet sich die iOS 14.6 in der Beta-Phase. Erst gestern gab Apple die Beta 3 frei, die eine Neuerung in Kombination mit den AirTags mit sich bringt.