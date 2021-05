Bereits im Mai letzten Jahres berichteten wir, dass der renommierte Regisseur Martin Scorsese mit Apple zusammenarbeiten wird, um seinen nächsten großen Film „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ zu bringen. Jetzt erhalten wir einen ersten Blick auf Apples womöglich nächsten Blockbuster.

„Killers of the Flower Moon“

Steigende Kosten für „Killers of the Flower Moon“ hatten Scorsese dazu bewegt, Partner außerhalb von der zuständigen Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures zu suchen. So war das Studio nicht mehr bereit, die Produktionskosten, die zwischen 180 und 200 Millionen Dollar betragen sollen, alleine zu tragen.

Wie es bereits bei „Greyhound“ geschehen ist, springt auch hier Apple ein und sichert sich bei der Gelegenheit die Streaming-Rechte an dem neuen Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen. Einen konkreten Starttermin hat „Killers Of The Flower Moon“ noch nicht. Fest steht, dass der Film zunächst in den Kinos anlaufen wird, hierfür bleibt Paramount verantwortlich. Nach dem Kinostart soll „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ veröffentlicht werden. Zudem stellt die Produktion den Start einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Apple und Martin Scorsese dar, dank der weitere Filme und Serien des Regisseurs zunächst auf Apple TV+ veröffentlicht werden.

Der Film basiert auf dem David-Grann-Roman „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI“. Die Buchvorlage untersucht eine Reihe von Morden an wohlhabenden Osage-Indianern, die sich Anfang der 1920er Jahre in Osage County, Oklahoma, ereigneten, nachdem unter ihrem Land große Ölvorkommen entdeckt worden waren. Scorsese will unter anderem an Original-Schauplätzen drehen.

Nachdem bekannt wurde, dass sich Apple die Streaming-Rechte an dem Film sichern konnte, wurde es jedoch wieder schnell ruhig um das Projekt. Womöglich wird sich das bald ändern. So hat Apple nun ein erstes Bild aus „Killers of the Flower Moon“ zur Verfügung gestellt. Es ist zwar nur ein Foto, aber immerhin haben wir ein Lebenszeichen zum Film, der bisher sehr unter Verschluss gehalten wurde. Auf dem Foto sind Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone bei einer gemeinsamen Mahlzeit zu sehen. DiCaprio wird die Rolle des Ernest Burkhart übernehmen. Gladstone wird Mollie Kyle spielen, eine Osage-Frau, die er heiratet.