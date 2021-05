Der Apple autorisierte Online-Händler MacTrade hat derzeit verschiedene Rabatt-Aktionen aufgelegt, bei denen ihr nicht nur beim neuen 24 Zoll iMac M1, sondern auch beim iPad Pro M1 bares Geld sparen könnt.

Ab sofort erhaltet ihr beim Kauf eines iPad Pro M1 einen Apple AirTag geschenkt. Bei Finanzierung erhaltet ihr zudem 75 Euro Rabatt auf das neue iPad Pro.

MacTrade formuliert wie folgt

Qualifizierte Geräte sind alle 11 Zoll iPad Pro M1 und 12,9 Zoll iPad Pro M1. Nicht gültig auf andere iPad Modelle. Macs, iPhone, etc., Restposten und Refurbished Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen. Unabhängig von den Zahlungsarten erhaltet ihr einen AirTag geschenkt. Bei Finanzierung erhaltet ihr einen zusätzlichen Sofortrabatt in Höhe von 75,00 Euro. Die Aktion ist bis zum 19.05.2021 gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen – außer mit Education-Rabatt.

Als weiteres erhalten Kunden beim Kauf eines Macs Ihrer Wahl JBL In-Ear Kopfhörer im Wert von 179 Euro gratis dazu. Bei Finanzierung erhalten ihr zudem 75 Euro Rabatt auf Ihren neuen Mac.

MacTrade schreibt

Qualifizierte Rechner sind alle MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro, Mac mini Modelle. Alle anderen Produkte wie MacBook Air 2018, Phone, iPad, Watch etc., Restposten und Refurbished Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen. Unabhängig von den Zahlungsarten erhaltet ihr einen JBL LIVE Pro+ TWS Kopfhörer geschenkt. Farbauswahl in schwarz oder weiß möglich. Bitte beachtet, dass MacTrade euch eure Farbwahl nicht garantieren kann. Eure Farbe richtet sich nach dem Lagerbestand. Bei Finanzierung erhaltet ihr einen zusätzlichen Sofortrabatt in Höhe von 75,00 Euro. Die Aktion ist bis zum 19.05.2021 gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen – außer mit Education-Rabatt. Nur solange der Vorrat reicht. MacTrade behält sich vor, Aktionen vorzeitig aus dem Angebot zu nehmen, wenn die Lagerbestände erschöpft sind. Preisänderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.